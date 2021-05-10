Истребители Су-27 поднимались в воздух для сопровождения самолетов ВВС Франции над Черным морем

Истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа поднимались в воздух для сопровождения самолетов ВВС Франции «Мираж-2000» над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Десятого мая 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели», - говорится в сообщении.

Для опознавания целей и недопущения нарушения воздушной границы были подняты истребители Су-27. Сопровождение французских самолетов было проведено успешно - нарушения границ не допущено. Отмечается, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее над Чукотским морем истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для недопущения нарушения воздушной границы РФ со стороны стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США.