МиГ-31 поднимался в воздух на перехват самолета-разведчика США над Чукотским морем

Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота поднимался в воздух для недопущения нарушения воздушной границы РФ.

Инцидент произошел над Чукотским морем. Воздушная цель была обнаружена российскими средствами контроля. Экипаж российского истребителя идентифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией моря.

После того, как самолет изменил свой курс и начал удаляться от российских рубежей, МиГ-31 благополучно вернулся на базу. Нарушения границы допущено не было.