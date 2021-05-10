СМИ: Лавров обсудил по телефону события в Иерусалиме с Чавушоглу
По данным СМИ, министры иностранных дел Турции и РФ провели в понедельник телефонные переговоры.
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В понедельник министры иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и России Сергей Лавров провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в СМИ.
«Наш министр провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждались последние события в Палестине и Иерусалиме», - сказал собеседник агентства ТАСС.
По данным СМИ, Чавушоглу также «обсудил эти же темы с министрами иностранных дел Ирана, Пакистана и Алжира».
Ранее в Восточном Иерусалиме вновь вспыхнули беспорядки. Их участники поднимали палестинские флаги и бросали камни в полицейских, в результате чего один из них пострадал.