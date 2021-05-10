Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Команда Путина победила в матче Ночной хоккейной лиги.
© Фото: Алексей Дружинин РИА Новости
Команда «Легенды хоккея», в составе которой президент России Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги, победила сборную НХЛ со счетом 13:9. Российский лидер забросил восемь шайб.
В составе команды «Легенд» играл и министр обороны Сергей Шойгу - он забросил одну шайбу.
Гала-матч в Сочи состоялся в рамках финального этапа Ночной хоккейной лиги. Путин вышел на лед под номером 11, Шойгу - под номером 13. В составе команды также играли и легенды российского хоккея, включая Вячеслава Фетисова.