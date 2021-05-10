В стране и мире Палестина заявила о гибели девяти человек при обстреле сектора Газа Алексей Курильченко В минздраве Палестины сообщили о девяти погибших в результате обстрелов со стороны Израиля. © Фото: Mahmoud Ajjour Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: В результате обстрела территории сектора Газа армией Израиля погибли девять палестинцев, включая трех подростков. Об этом заявил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра. «В результате израильских авиаударов по сектору Газа девять палестинцев погибли в анклаве, в том числе три подростка были убиты в городе Бейт-Ханун в северной части Газы», - цитирует слова представителя РИА Новости. Ранее армия Израиля сообщила о том, что по территории страны из сектора Газа было пущено семь ракет. В городах Иерусалим, Бейт-Шемеш, Ашкелон и Сдерот сработала тревожная сирена. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика