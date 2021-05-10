Армия Израиля сообщила о пуске семи ракет из сектора Газа

По территории Израиля из сектора Газа были выпущены семь ракет, одна из них была перехвачена. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии. В городах Иерусалим, Бейт-Шемеш, Ашкелон и Сдерот сработала тревожная сирена.

«Касательно сообщения о сиренах, которые прозвучали в городах Бейт-Шемеш и Иерусалим, из сектора Газа по территории Израиля было выпущено семь ракет. Одна из ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол"», - цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что танки армии Израиля нанесли удар по объектам палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет и шаров со взрывчаткой.