Путин и Шойгу приняли участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин традиционно вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги, в котором примут участие легенды российского хоккея. Вместе с президентом на арену в Сочи вышел и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Путин вышел на лед под номером 11, Шойгу - под номером 13.

Ранее президент РФ заявил, что Россия по праву находится в числе лидирующих хоккейных держав, а Ночная хоккейная лига, считает глава государства, положительно воздействует на развитие массового физкультурного спортивного движения в стране.