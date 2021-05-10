Рене Фазель выступил на Ночной хоккейной лиге на русском языке

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги с президентом России Владимиром Путиным и обратился к зрителям на русском языке.

«Привет, Сочи! Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья и подруги, добрый день! Я желаю удачи, здоровья и большой удачи! Спасибо!», - сказал Фазелем.

В гала-матче Ночной хоккейной лиге примут участие легенды российского хоккея. Вместе с президентом на арену в Сочи вышел и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее президент РФ заявил, что Россия по праву находится в числе лидирующих хоккейных держав, а Ночная хоккейная лига, считает глава государства, положительно воздействует на развитие массового физкультурного спортивного движения в стране.