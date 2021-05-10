Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Рене Фазель выступил на Ночной хоккейной лиге на русском языке

Кира Карон
17:39 10.05.2021
Глава мировой федерации хоккея Рене Фазель выступил на Ночной хоккейной лиге на русском языке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги с президентом России Владимиром Путиным и обратился к зрителям на русском языке.

«Привет, Сочи! Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья и подруги, добрый день! Я желаю удачи, здоровья и большой удачи! Спасибо!», - сказал Фазелем.

В гала-матче Ночной хоккейной лиге примут участие легенды российского хоккея. Вместе с президентом на арену в Сочи вышел и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее президент РФ заявил, что Россия по праву находится в числе лидирующих хоккейных держав, а Ночная хоккейная лига, считает глава государства, положительно воздействует на развитие массового физкультурного спортивного движения в стране.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:38 В стране и мире
Видео
Путин заявил о положительном результате после вакцинации от COVID-19
16:21 В стране и мире
Видео
«Доехать сюда проблематично»: МВД опубликовало видео с места пропажи главы омского Минздрава
15:19 В стране и мире
Видео
В РФ вакцинировались порядка 21 миллиона человек
15:38 В стране и мире
Видео
Путин заявил о положительном результате после вакцинации от COVID-19
18:35 Армия
Видео
В центре «Авангард» стартовала первая «женская смена»
Популярное
Популярное
Видео
То, что скрыто от глаз: «Звезда» показала изнутри участвующий в Параде Победы автомобиль Aurus
Под Омском возобновились поиски главы регионального Минздрава
Видео
Красота и грация: по Красной площади промаршировали женщины-военнослужащие
Видео
«Свет Великой Победы»: уникальное шоу состоялось в Волгограде в честь Дня Победы
Видео
Романтичный момент: участник Парада Победы в Москве сделал девушке предложение на генеральной репетиции
Видео
«Тигры» на земле и «Аллигаторы» в небе: как прошел Парад Победы в Хабаровске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.