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Путин заявил, что Ночная хоккейная лига объединяет миллионы людей по всей России

Анна Назайкина
16:42 04.05.2021
Президент РФ поздравил участников юбилейного фестиваля лиги в Сочи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Владимир Путин поздравил в формате видео участников юбилейного Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Президент РФ заявил, что Россия по праву находится в числе лидирующих хоккейных держав, а Ночная хоккейная лига, считает глава государства, положительно воздействует на развитие массового физкультурного спортивного движения в стране.

«Россия заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав. Мы подарили миру целую плеяду легендарных игроков и тренеров. Их незабываемые победы на Олимпийских играх, Чемпионатах мира, крупнейших международных турнирах стали неотъемлемой частью спортивной славы России. Этими блестящими достижениями без преувеличения гордится вся наша страна», - сказал российский лидер.

Президент РФ отметил, что 10 лет назад прославленные хоккеисты находились в начале пути к созданию лиги, и за счет их любви к этому виду спорта, РФ ярко проявила себя в качестве законодательницы мод в хоккее.

«Важно, что год от года Ночная хоккейная лига растет и крепнет, вовлекает в свою орбиту энтузиастов, поклонников хоккея...Это один из ярких брендов современной России. Популярный и широко востребованный, важная составляющая часть массового физкультурного спортивного движения, которое сегодня на подъеме, объединяет миллионы человек по всей стране», - заявил глава государства.

Владимир Путин пожелал организаторам и участникам лиги захватывающих игр, честного противостояния и ярчайших эмоций.

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