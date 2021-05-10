Жители Дагестана запечатлели внезапное выпадение снега

Жители горных аулов в Дагестане столкнулись с необычным для мая явлением - выпадением снега. Странное погодное явление запечатлели на видео.

На кадрах видно, что снежный покров полностью накрыл собой деревья и землю. Влажный снег сыпется с неба крупными хлопьями. По словам самих жителей, в это время обычно люди идут купаться на море и загорать - никто не был готов к внезапному снегопаду.

В марте жители Забайкалья стали свидетелями редкого природного явления - на регион обрушилась снежная гроза. Специалисты считают, что к редкому явлению привела температура воздуха, превысившая норму на 5-12 градусов.