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Снежная гроза: кадры удивительного природного явления в Чите

Анна Назайкина
08:32 25.03.2021
Специалисты считают, что к редкому явлению привела температура воздуха, превысившая норму на 5-12 градусов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: zabgidromet.ru
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Жители Забайкалья стали свидетелями редкого природного явления - на регион обрушилась снежная гроза. В считанные минуты весенняя погода в Чите сменилась зимней пургой, при этом в небе сверкали молнии. Они сопровождались мощными раскатами грома. Такая картина удивила даже синоптиков. Мокрый снег они прогнозировали, но гроза не ожидалась.

«Впервые за весь период наблюдений в Чите зарегистрировали грозу с ливневым снегом. Гроза со снегом - редкое метеорологическое явление, нехарактерное для забайкальской весны. Грозы в Забайкалье наблюдаются в летний период, когда при прогреве земной поверхности происходит вторжение холодного воздуха», - сообщается на сайте Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Специалисты отметили, что к редкому природному явлению привела средняя суточная температура воздуха, которая в марте превышала норму на 5-12 градусов.

«Это способствовало накоплению температуры в приземном слое, а при смещении холодного фронта через Читу произошло резкое увеличение вертикальных токов, что в свою очередь привело к увеличению неустойчивости в атмосфере, к ливневому снегу и грозе», - говорится в сообщении.

Это не первая погодная аномалия в Забайкалье с начала года. В январе были зафиксированы нехарактерные для региона в это время года порывы ветра до 15-20 м/с, а в феврале впервые за все время наблюдений был зафиксирован выход южного циклона, который принес обильные осадки.

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