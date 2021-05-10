«Нападение монстра»: мощный шторм накрыл китайский город Ухань

На город Ухань в центральном Китае обрушился мощный ураган с проливным дождем. По словам местных жителей, ветер настолько сильный, что сбивает прохожих с ног и срывает крыши с домов. От стихии жители спрятались в домах и торговых центрах.

Некоторые жители сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. Город накрыли черные тучи, которые практически поглотили город. В Instagram ураган сравнили с «нападением огромного злобного монстра», вероятно отсылая к фильмам про Годзиллу. На данный момент о пострадавших не сообщается.

Ранее жители Курганской области сняли на видео крупный ландшафтный пожар. Образовавшийся дым и сажа заволокли проезжую часть, сведя видимость к минимуму.