«Фильм-катастрофа»: напуганные курганцы запечатлели масштабный пожар на поле

Жители Курганской области сняли на видео крупный ландшафтный пожар. Образовавшийся дым и сажа заволокли проезжую часть, сведя видимость к минимуму. По данным регионального МЧС, площадь возгорания составляет 10 гектаров.

На кадрах видно полыхающую траву и клубы дыма. Напуганные жители пытаются прорваться через место возгорания, но проезд затрудняет нулевая видимость. В соцсетях прокомментировали, что это видео может быть «прекрасной начальной сценой для фильма-катастрофы». На месте уже работают пожарные.

«На месте сосредоточены силы и средства пожарно-спасательных подразделений и постов муниципальной пожарной охраны, лесопожарного центра - всего 36 человек и 14 единиц техники», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

Ранее на территории нефтебазы на окраине Махачкалы загорелся резервуар с мазутом объемом 5 тысяч тонн. На данный момент ведется работа по охлаждению резервуаров.