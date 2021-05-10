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Пропавшего главу омского Минздрава Александра Мураховского нашли живым

Алена Миронова
11:40 10.05.2021
Главу Минздрава Омской области, пропавшего накануне, обнаружили живым.
Пропавшего главу омского Минздрава Александра Мураховского нашли живым
© Фото: omskportal.ru
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Пропавшего главу Минздрава Омской области Александра Мураховского обнаружили живым. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. 

«Он сам вышел к населенному пункту Уралы. Сейчас жизнь его вне опасности. Его везут в районную больницу», - заявили в пресс-службе.

Согласно данным правоохранительных органов, в пятницу, 7 мая, Александр Мураховский уехал на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые искали его самостоятельно, а 8 мая обратились в полицию. 

В поисках были задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охотинспекторы, волонтеры и местные жители. Поисковая операция значительно осложнялась труднопроходимой местностью и наличием заболоченных участков. Квадроцикл удалось найти в 6,5 километрах от базы.

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