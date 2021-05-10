В Дагестане произошло возгорание в резервуаре с мазутом

На территории нефтебазы на окраине Махачкалы загорелся резервуар с мазутом объемом 5 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. На месте происшествия работают 14 единиц техники.

«От диспетчера ведомственной пожарной части ООО "Дагнефтепродукт" г. Махачкала в 12:59 поступила информация о возгорании резервуара с мазутом объёмом 5 000 тонн, по прибытию на место первого подразделения установлено, что открытого горения нет», - говорится в сообщении на сайте службы.

На данный момент ведется работа по охлаждению резервуаров. Известно о частичном срыве крыши. О причинах возгорания и пострадавших на данный момент не сообщается.

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