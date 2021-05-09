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Площадь 1200 «квадратов»: в Крыму горит крыша многоквартирного жилого дома

Иван Линдеманн
00:40 09.05.2021
Ранг пожара повышен до второго уровня сложности. Жильцы самостоятельно покинули свои квартиры.
Площадь 1200 «квадратов»: в Крыму горит крыша многоквартирного жилого дома
© Фото: МЧС России
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В селе Табачное в Бахчисарайском районе Крыма загорелся многоквартирный жилой дом. Огонь охватил крышу здания на площади 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Отмечается, что дом двухэтажный. Сообщение о возгорании поступило в 22:50 по московскому времени.

«Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытию 1-го подразделения было установлено, что жильцы самостоятельно покинули свои квартиры», - сообщили в экстренной службе.

В МЧС добавили, что существует угроза распространения огня. Ранг пожара повышен до второго уровня сложности. На месте работает оперативный штаб.

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