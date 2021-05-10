Путин заявил о готовности России содействовать стабилизации обстановки на границе Киргизии и Таджикистана

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Киргизии Садыром Жапаровым, в ходе которого подтвердил готовность государства содействовать дальнейшей стабилизации обстановки на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Подтверждена готовность российской стороны содействовать дальнейшей стабилизации обстановки»‎, - говорится в сообщении.

Глава России также выразил поддержку достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию ситуации на границе.

Конфликт жителей Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военнослужащих двух государств, которое длилось более шести часов. Стрельба велась в том числе с применением пулеметов и минометов. В результате инцидента есть погибшие с обеих сторон. В случившемся власти двух стран обвиняют друг друга.