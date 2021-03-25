В США дикий медведь пробрался в коттедж и искупался в джакузи: видео

Житель американского штата Джорджия Тодд Требони вместе со своей супругой отправился на отдых в соседний штат Теннесси. Там в одном из заповедников семья арендовала коттедж, и проводила каникулы, наслаждаясь дикой природой. Но однажды утром дикая природа оказалась намного ближе к туристам, чем, вероятно, они хотели бы.

Пробудившись ото сна глава семейства вышел на террасу, чтобы выпить кофе. В этот момент он заметил, что у них необычный гость - любопытный черный медведь. Мужчина предпочел личному знакомству с животным вернуться обратно в дом, где взял в руки мобильный телефон и начал снимать происходящее на видео через стеклянную дверь.

Какое-то время лесной гость неспешно разгуливал по террасе, а после обнаружил джакузи с горячей водой. Не раздумывая, хищник решил лично прочувствовать все прелести VIP-отдыха и плюхнулся в ванную, где в течение примерно десяти минут наслаждался гидромассажем. Потом медведь, посчитав, видимо, что водных процедур ему достаточно, не спеша вылез из джакузи и ушел обратно в лес.

Как позже признался Требони в беседе с UPI, происходившее в то утро на террасе со стороны выглядело чем-то невероятным. Также, по словам мужчины, он получил очень интересный опыт.