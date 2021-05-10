Ожесточенные столкновения: израильский водитель сбил палестинца у Львиных ворот

В районе Львиных ворот Старого города в Иерусалиме водитель легковой машины сбил одного из нападавших палестинцев.

Отмечается, что водитель подвергся атаке камнеметателей, после чего потерял управление машиной, наехав на пешеходную часть и сбив одного из нападавших.

В арабских СМИ публикуются сообщения о том, что «еврейский водитель задавил палестинца».

Ранее в Восточном Иерусалиме вновь вспыхнули беспорядки. Их участники поднимали палестинские флаги и бросали камни в полицейских, в результате чего один из них пострадал. Местное общество Красного полумесяца сообщило о том, что в беспорядках пострадали около двухсот человек, десятки людей были госпитализированы.