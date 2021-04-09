Диетолог назвала эффективный продукт для снижения веса

Семена чиа, все больше набирающие популярность, действительно полезны, так как они могут способствовать очищению организма. Об этом «Звезде» рассказала диетолог Анна Белоусова.

«Они действительно полезны. Если мы их добавляем просто в какой-то йогурт, смузи, они у нас не разбухают, а проходят “ершиком” из организма. Это полезно, потому что по сути дела это некоторая такая очистка и подкормка для бифидобактерий», - рассказала специалист.

По словам врача, похудеть, употребляя такие семена, можно, если при этом будет соблюдена низкокалорийная диета. Также они помогут в борьбе с лишним весом, если их добавить в молочные продукты, жирность которых составляет ниже 6%, но не менее 3.2%.

Белоусова отметила, что семена чиа не снижают уровень сахара, они замедляют его усвоение. Это также может помогать в снижении веса, когда человек худеет грамотно, а не за 15 дней на 15 килограммов, заявила она.

«Семена чиа можно добавлять в кефир, куда добавлены замороженные ягоды. Это вкусно, это хорошая очистка, хороший детокс. Если им дать распариться, тогда получится мягкий детокс, потому что они не будут раздражать стенки желудка», - поделилась диетолог.

Ранее нутрициолог Кристина Журавлева рассказала «Звезде», что йогурты на основе коровьего молока из-за высокого содержания сахаров не способствуют снижению веса и даже могут нанести вред здоровью.