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Диетолог назвала эффективный продукт для снижения веса

Анна Назайкина
08:53 09.04.2021
Сбросить лишний вес, употребляя этот продукт, можно, если при этом будет соблюдена низкокалорийная диета, отметила специалист.
Диетолог назвала эффективный продукт для снижения веса
© Фото: enda Godinez, Unsplash
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Семена чиа, все больше набирающие популярность, действительно полезны, так как они могут способствовать очищению организма. Об этом «Звезде» рассказала диетолог Анна Белоусова.

«Они действительно полезны. Если мы их добавляем просто в какой-то йогурт, смузи, они у нас не разбухают, а проходят “ершиком” из организма. Это полезно, потому что по сути дела это некоторая такая очистка и подкормка для бифидобактерий», - рассказала специалист.

По словам врача, похудеть, употребляя такие семена, можно, если при этом будет соблюдена низкокалорийная диета. Также они помогут в борьбе с лишним весом, если их добавить в молочные продукты, жирность которых составляет ниже 6%, но не менее 3.2%.

Белоусова отметила, что семена чиа не снижают уровень сахара, они замедляют его усвоение. Это также может помогать в снижении веса, когда человек худеет грамотно, а не за 15 дней на 15 килограммов, заявила она.

«Семена чиа можно добавлять в кефир, куда добавлены замороженные ягоды. Это вкусно, это хорошая очистка, хороший детокс. Если им дать распариться, тогда получится мягкий детокс, потому что они не будут раздражать стенки желудка», - поделилась диетолог.

Ранее нутрициолог Кристина Журавлева рассказала «Звезде», что йогурты на основе коровьего молока из-за высокого содержания сахаров не способствуют снижению веса и даже могут нанести вред здоровью.

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