Нутрициолог рассказала, какие йогурты способствую похудению

Не все йогурты одинаково полезны. Эту известную мысль подтверждает нутрициолог Кристина Журавлева. С ее слов, наиболее вредна продукция на основе коровьего молока. Именно оно наносит вред человеческому организму.

«Это лактоза, которая содержится и в молочной и в кисломолочной продукции. Поэтому у молока сладковатый вкус. Это углевод. Не все люди переносят коровье молоко, также в молоке содержится коровий белок. Он бывает двух типов. Именно коровий белок А1 плохо влияет на наш организм, он поднимает тестостерон и инсулин. Из-за этого у девушек могут появляться прыщи и другие проблемы с кожей», - заявила в беседе со «Звездой» Журавлева.

Именно из-за высокого содержания сахаров, похудеть употребляя такие йогурты не получится, отмечает эксперт.

«Для сидящих на диете лучше всего употреблять молочную продукцию не коровью, а на основе козьего молока. Козий йогурт, например», - считает нутрициолог.

Также не стоит покупать сладкие фруктовые йогурты в супермаркетах, уточняет она. Обилие вкусов и сортов вовсе не означает, что все они полезны для здоровья и фигуры.

«Можно делать йогурт самостоятельно из кокосового молока. Растительное молоко очень полезно и можно делать из него сыр и йогурт», - напомнила Журавлева.

Что касается кальция, то в пастеризованном молоке его и вовсе нет, констатирует специалист. При пастеризации он переходит в неорганическое состояние и перестает усваиваться. Пробиотики, о пользе которых постоянно говорится в рекламах питьевых йогуртов, можно найти и в квашенной капусте, заметила Кристина Журавлева. Причем в банке с капустой их в 10 раз больше, чем в бутылке йогурта.