Огненная полоса и минные заграждения: под Челябинском проходит финал окружного конкурса АрМИ-2021 «Суворовский натиск»

В Челябинской области проходит финал окружного этапа конкурса мотострелков АрМИ-2021 «Суворовский натиск». Участники борются за право выступать на главном конкурсе Армейских международных игр.

На Чебаркульском полигоне находится огневой рубеж, где команды стреляют из пушек и пулеметов по различным мишеням. Мишени имитируют, например, вертолет, вражескую пехоту или бронетехнику.

Промахнулся - уходишь на штрафной круг. А это лишние 500 метров. За нарушения на полосе препятствий наказывают штрафными секундами. При этом препятствия самые разные: огненная полоса, противотанковый ров, минные заграждения, водные преграды.

Накануне весь день шел дождь, еще тает снег, полигон превратился в грязное месиво, что конечно, усложняет командам задачу. Скорости невысоки, но все в равных условиях.

Финальное испытание - эстафета. Участвуют всего три команды - это взводы то есть в каждой по три БМП. Победитель станет известен уже сегодня вечером.

В субботу, 10 апреля, состоится финал еще одного окружного этапа конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон» можешь об этом тоже рассказать подробней. На этот же полигон выйдет еще более тяжелая техника: модернизированные танки Т-73 Б3.

Всего четыре команды будут преодолевать ту же полосу многокилометровую полосу естественных и искусственных препятствий. Огневая мощь в «Танковом биатлоне» выше, больше будет и различных мишеней. Наводчики-операторы в движении должны будут поразить их на дальности до двух километров.

В понедельник, 5 апреля, на Южном Урале стартовали конкурсы АрМИ-2021 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». В состязаниях принимают участие лучшие танковые и мотострелковые взводы Центрального военного округа (ЦВО) из регионов Сибири, Урала и Поволжья.