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На Южном Урале стартовали конкурсы АрМИ-2021 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

Ян Брацкий
20:56 05.04.2021
Экипажи модернизированных танков Т-72Б3 состязаются в скоростном преодолении многокилометровой трассы с препятствиями.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне под Челябинском стартовал окружной этап конкурсов Армейских международных игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». В состязаниях принимают участие лучшие танковые и мотострелковые взводы Центрального военного округа (ЦВО) из регионов Сибири, Урала и Поволжья.

Экипажи модернизированных танков Т-72Б3 состязаются в скоростном преодолении многокилометровой трассы, изобилующей искусственными и естественными препятствиями. Механики-водители соревнуются в преодолении минно-взрывных заграждений, водных преград, колейных мостов и косогоров, демонстрируя филигранное мастерство в управлении сорокатонными бронемашинами.

«Имеется ряд изменений в положениях проведения конкурсов. Добавлены определенные препятствия, немного усложнены условия их прохождения. Каких-то особенных изменений не вводили, поэтому заезды проводятся по правилам "Танкового биатлона" и "Суворовского натиска"», - рассказал начальник штаба соревнований Андрей Надоша.

Наводчики-операторы в движении должны поразить мишени на дальности до двух километров, невзирая на сильный боковой ветер. Особую сложность представляет участок для стрельбы из закрытых огневых позиций по групповой цели. Для определения установок командиру танкового взвода придается расчет с беспилотным летательным аппаратом.

За каждый промах или неправильное преодоление препятствий назначаются штрафные круги и начисляются дополнительные секунды. Состязания продлятся до конца недели. Победитель получит право представить ЦВО на Всеармейском этапе танкового биатлона, который пройдет также в Челябинской области в мае.

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