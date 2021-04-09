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Названы признаки надвигающегося тромбоза

Анна Назайкина
08:12 09.04.2021
Существует много симптомов, говорящих о тромбозе, однако они сильно отличаются, отметил кардиолог.
Названы признаки надвигающегося тромбоза
© Фото: swiftsciencewriting, Pixabay
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Главный кардиолог Минздрава РФ Юрий Беленков в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал о признаках приближающегося тромбоза головного мозга.

«Во-первых, это очень сильная головная боль. Второе — нарушение симметрии лица, когда, например, носогубная складка увеличивается с одной стороны. Третье — спутанность речи. Еще один симптом — потеря зрения или его ухудшение», — сказал врач.

Также, по словам Беленкова, об угрозе тромбоза могут свидетельствовать такие симптомы, как потеря чувствительности конечностей. Существует много признаков, говорящих о надвигающемся тромбозе, однако они сильно отличаются, добавил специалист.

«От легкого состояния, похожего на потерю сознания, когда человека разок мотануло, и он вскоре очнулся, до паралича всех конечностей», - отметил кардиолог.

Ранее флеболог Сергей Дробязго заявил в беседе со «Звездой», что дискомфорт, тянущие ощущения в области икроножной мышцы могут сигнализировать о развитии венозного тромбоза.

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