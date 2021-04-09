Медэксперт на суде озвучил причину смерти Джорджа Флойда

Афроамериканец Джордж Флойд умер при задержании полицией в мае прошлого года от недостатка кислорода вследствие удушающего приема. Об этом заявил пульмонолог Мартин Тобин. Он выступил в качестве эксперта на судебном процессе по данному делу.

Эксперт подчеркнул, что недостаток кислорода привел к повреждению мозга, а также вызвал аритмию. Кроме этого, Тобин подчеркнул, что, судя по видео, частота дыхания Флойда была в пределах нормы. Следовательно, действие некоторых препаратов, которые он мог принимать, не влияли на респираторную функцию.

Ранее другой медэксперт, Брэдфорд Уэнкид Лэнгенфилд, который пытался оказать помощь Флойду, когда его привезли в больницу, также заявил, что причиной смерти темнокожего, вероятно, была нехватка кислорода, передает CBS.

Напомним, трагедия произошла 25 мая прошлого года в городе Миннеаполис. В ходе задержания один из полицейских прижал шею Джорджа Флойда к асфальту, в результате чего он задохнулся.

После этого в нескольких городах Соединенных Штатов вспыхнули массовые беспорядки и столкновения с местной полицией.