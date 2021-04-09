СМИ: производители предупредили о подорожании майонеза на 10%

В России могут вырасти цены на майонез и соусы. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на обращение производителей к ритейлерам с предупреждением о повышении цен на продукцию в апреле.

Издание отмечает, что несколько ведущих производителей майонезов и соусов предупредили о повышении цен на товары на 5-12 процентов. В среднем, отпускные цены вырастут в апреле на 10 процентов.

Подорожание, уточняется в материале, может быть вызвано ростом цен на ключевое сырье. Речь, в том числе, идет о ценах на подсолнечное масло, тропические масла, также увеличилась стоимость упаковки и логистики.

Ранее в России зафиксировали снижение стоимости зерновых культур, а также стабилизацию цен на хлеб, мукомольную продукцию и молочные продукты. Но одновременно со стабилизацией цен на хлеб, муку и молоко, было зафиксировано повышение стоимости в плодоовощной группе.