Минсельхоз зафиксировал стабилизацию цен на хлеб, муку и молоко

В России зафиксировано снижение стоимости зерновых культур, а также стабилизация цен на хлеб, мукомольную продукцию и молочные продукты. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам очередного заседания оперативного штаба в Минсельхозе.

«В результате действия механизма квотирования и пошлины на экспорт зерна отмечается снижение стоимости на основные зерновые культуры. Также стабилизировались цены на хлеб, мукомольную продукцию и молочную группу», - сообщает ведомство.

Но одновременно со стабилизацией цен на хлеб, муку и молоко, было зафиксировано повышение стоимости в плодоовощной группе. На данный момент, ключевой задачей отрасли является обеспечение внутреннего рынка продукцией в необходимом объеме, а также качественное проведение посевной кампании. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Ранее генеральный директор национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сообщил, что в апреле-мае 2021 года следует ожидать увеличения объемов производства яиц и мяса птицы, а это может привести к снижению цен.