Врач назвал эффективные способы продлить молодость

Самые действенные способы продлить молодость – питание, вода, физическая активность, полноценные сон и труд. Об этом заявил врач-терапевт, директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций столичного Департамента здравоохранения Алексей Безымянный.

Как отметил врач, человек, который много работает, имеет высокие шансы сохранить молодость. Однако желательно, чтобы такая работа была связана с интеллектуальным трудом и проводилась без нервов.

«Когда человек много работает, он сохраняет свой интеллектуальный потенциал и физическое состояние. Люди, которые трудятся после выхода на пенсию, они живут дольше, это общепризнанно», - отметил Безымянный в беседе с РИА Новости.

Также необходимо устраивать себе регулярные «чекапы» - проверки здоровья, диспансеризации и осмотры. Это позволит диагностировать большинство потенциальных заболеваний на раннем этапе. Чем дольше человек живет без регулярного контроля за состоянием организма, тем выше риск заработать необратимые заболевания, отметил эксперт.

«Человек очень быстро привыкает ко всему хорошему и всему плохому, если чувство дискомфорта, усталость, напряжение возникают и сопровождают человека на протяжении месяца, он привыкает к ним и уже не обращает на это внимания», - предупредил Безымянный.

Ранее Алексей Безымянный рассказал, как распознать инфаркт. Инфаркт все чаще регистрируется среди людей в возрасте 25-30 лет, поэтому в случае развития признаков заболевания необходимо быстро отреагировать и обратиться за медицинской помощью. Доктор отметил, что поводом для беспокойства является любая резкая боль в груди. По словам терапевта, в этом случае нельзя применять различные обезболивающие противовоспалительные препараты.