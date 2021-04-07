Врач объяснил, как распознать инфаркт

Инфаркт все чаще регистрируется среди людей в возрасте 25-30 лет, поэтому в случае развития признаков заболевания необходимо быстро отреагировать и обратиться за медицинской помощью. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-терапевт высшей категории, директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций столичного Департамента здравоохранения Алексей Безымянный.

Доктор отметил, что поводом для беспокойства является любая резкая боль в груди. По словам терапевта, в этом случае нельзя применять различные обезболивающие противовоспалительные препараты.

«Если у пациента возникла резкая боль в груди с иррадиацией в левую руку, а иногда она приводит к развитию резкого кашлевого рефлекса, боль, отдающая в левую лопатку, то ее нельзя купировать различными обезболивающими противовоспалительными препаратами. Необходимо, чтобы врач оценил состояние пациента, сделал электрокардиограмму и уже после этого исключил острое поражение миокарда и назначил пациенту правильное лечение», - указал терапевт

Он также напомнил, что путь к инфаркту является длинным, поскольку заболевание развивается за счет образования атеросклеротических бляшек в сосудах из-за неправильного питания, из-за ожирения, курения и приема различных психоактивных веществ.

Безымянный призвал людей обращать внимание на состояние здоровья и отдавать себе отчет в том, что в случае нарушения холестеринового обмена и курения риск инфаркта возрастает.