Один человек погиб в результате стрельбы в Техасе
Подозреваемый задержан, уточнили в полиции. По предварительной информации, он является сотрудником мебельной фабрики, где и произошло ЧП.
© Фото: Travis_L_Brown, twitter
В результате стрельбы, произошедшей в городе Брайан в Техасе, погиб один человек. Еще как минимум четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает CBS со ссылкой на местную полицию.
Ранее телеканал говорил о шести раненых. Отмечалось, что все они были доставлены в больницу.
Подозреваемый в стрельбе задержан, уточнили в полиции. По предварительной информации, он является сотрудником мебельной фабрики, где и произошло ЧП. Мотивы его поступка выясняются.