Один человек погиб в результате стрельбы в Техасе

В результате стрельбы, произошедшей в городе Брайан в Техасе, погиб один человек. Еще как минимум четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает CBS со ссылкой на местную полицию.

Ранее телеканал говорил о шести раненых. Отмечалось, что все они были доставлены в больницу.

Подозреваемый в стрельбе задержан, уточнили в полиции. По предварительной информации, он является сотрудником мебельной фабрики, где и произошло ЧП. Мотивы его поступка выясняются.