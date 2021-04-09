В Техасе произошла массовая стрельба: ранены шесть человек
Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.
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На территории предприятия в районе Stone City Drive в Брайане в Техасе произошла массовая стрельба. По данным CBS, ранения получили по меньшей мере шесть человек.
«По некоторым сведениям, несколько человек находятся в критическом состоянии», - говорится в сообщении.
Других подробностей пока не приводится.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден сообщил, что намерен ужесточить контроль за ношением оружия.