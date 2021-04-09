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Названа причина ЧП с самолетом Як-40 в Пулково

Ян Брацкий
23:02 09.04.2021
Пассажиров в салоне самолета не было, шестеро членов экипажа не пострадали.
Названа причина ЧП с самолетом Як-40 в Пулково
© Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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Причиной нештатной ситуации в аэропорту Пулково, где самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, стали сильные порывы ветра. С таким заявлением выступили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, 9 апреля… около 21.05 самолет ЯК-40, (следующий) рейсом Вологда - Санкт-Петербург (АК "Вологодские авиалинии") при приземлении в аэропорту Пулково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за порыва ветра», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В салоне самолета не было пассажиров, шестеро членов экипажа не пострадали, добавили в ведомстве.

«В настоящее время экипаж благополучно покинул борт самолета», - отмечает ведомство.

По факту случившегося, Северо-Западная прокуратура инициировала проверку.

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