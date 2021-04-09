В стране и мире Названа причина ЧП с самолетом Як-40 в Пулково Ян Брацкий Пассажиров в салоне самолета не было, шестеро членов экипажа не пострадали. © Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Читайте нас на: Причиной нештатной ситуации в аэропорту Пулково, где самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, стали сильные порывы ветра. С таким заявлением выступили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. «По предварительным данным, 9 апреля… около 21.05 самолет ЯК-40, (следующий) рейсом Вологда - Санкт-Петербург (АК "Вологодские авиалинии") при приземлении в аэропорту Пулково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за порыва ветра», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства. В салоне самолета не было пассажиров, шестеро членов экипажа не пострадали, добавили в ведомстве. «В настоящее время экипаж благополучно покинул борт самолета», - отмечает ведомство. По факту случившегося, Северо-Западная прокуратура инициировала проверку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика