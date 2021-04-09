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Як-40 выкатился за пределы ВПП в Пулково

Роман Захаров
21:33 09.04.2021
Во время происшествия никто не пострадал.
Як-40 выкатился за пределы ВПП в Пулково
© Фото: Leonid Faerberg, globallookpress
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Самолет ЯК-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В момент инцидента на борту воздушного судна пассажиров не находилось.

«В Пулково самолет ЯК-40 без пассажиров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия пострадавших нет», - приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.  

В январе этого года в ходе испытаний в подмосковном Жуковском за пределы ВПП выкатился самолет МС-21. Лайнер выполнял прерванный полет с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного из двигателей. Во время данного ЧП никто не пострадал. 

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