Як-40 выкатился за пределы ВПП в Пулково

Самолет ЯК-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В момент инцидента на борту воздушного судна пассажиров не находилось.

«В Пулково самолет ЯК-40 без пассажиров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия пострадавших нет», - приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

В январе этого года в ходе испытаний в подмосковном Жуковском за пределы ВПП выкатился самолет МС-21. Лайнер выполнял прерванный полет с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного из двигателей. Во время данного ЧП никто не пострадал.