Тысячи людей несут цветы к Букингемскому дворцу в память о принце Филиппе

Сотни людей продолжают стекаться к стенам Букингемского дворца в Лондоне. Они хотят возложить цветы и тем самым выразить соболезнования королевской семье, по поводу смерти принца Филиппа.

Сотрудники полиции не препятствуют, но стараются напомнить людям о необходимости соблюдения социальной дистанции. Ранее правительство обратилось с просьбой не собираться у дворца, поскольку в стране действует локдаун, не все ограничения сняты.

Продолжает действовать «правило шести», то есть запрещено собираться более шести человек в одном смете. В королевской семье объявлен 30-дневный траур. Сообщается, что королева скорбит вместе со всем миром. Меньше всего она хочет массовых мероприятий в это непростое время. Елизавета II планирует тихие семейные проводы своего супруга.