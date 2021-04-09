Восьмидневный траур в связи со смертью принца Филиппа объявлен в Великобритании

Посольство Великобритании в Москве приспустило флаги в знак скорби по умершему сегодня принцу Филиппу. В самом Соединенном Королевстве объявлен восьмидневный траур, вплоть до похорон, их дата пока не сообщается, не будут приниматься новые законы. Члены парламента будут носить черные ленты на рукавах, мужчины - черные галстуки.

Известно, что в последние годы у принца были серьезные проблемы со здоровьем, он перестал участвовать в публичных мероприятиях, а совсем недавно перенес операцию на сердце. Люди продолжают собираться у ворот Букингемского дворца.

В связи с пандемией коронавируса церемония похорон будет относительно закрытой: она пройдет без массовых мероприятий и только 30 членов королевской семьи смогут на ней присутствовать. Как супруг королевы, Филипп имел право на государственные похороны, однако он будет похоронен в Винзоре.

Ранее ожидалось, что на похороны съедутся тысячи людей, а в траурной процессии с гробом пройдут сотни военнослужащих. Вероятно, что и процессии в Лондоне и Виндзоре тоже будут отменены, а траурное мероприятие ограничат территорией только Видзорского замка.