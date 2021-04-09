Синоптики рассказали, когда в Россию придет майская погода

В воскресенье, 11 апреля, в Москву и другие регионы Центральной России придет майская погода. По прогнозу, днем температура воздуха будет достигать 15-18 градусов.

«Начнет наиболее заметно меняться погода в субботу: амплитуда ночных и дневных температур заметно повышается, она будет, как летом. Ночные температуры от 0 до минус 2 в Москве, по области - до минус 5, зато дневные температуры повысятся до 12-14 градусов», - сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В отдельный районах температура днем может достигать 20 градусов тепла. Майская погода, как ожидается, продлится до середины следующей недели.