Путин обсудил с Эрдоганом перспективы совместного производства вакцины «Спутник V»

Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону перспективы совместного производства вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Подробно, в деталях обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины "Спутник V"», - говорится в сообщении Кремля.

Эпидемиологическая обстановка в Турции напряженная. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за несколько последних недель заболеваемость COVID-19 в Турции возросла в четыре раза.

Попова также отметила, что большинство мутировавших штаммов инфекции завозится именно из Турции и посоветовала туристам пока воздержаться от поездок на популярные курорты этой страны.