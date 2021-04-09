Пользователям Android рассказали об опасной настройке смартфонов

Специалист в области информационной безопасности Зак Доффман посоветовал пользователям смартфонов с операционной системой Android отказаться от использования сервиса Notification Listener. Как указал эксперт в комментарии Forbes, если доступ к службе получат вредоносные или мошеннические приложения, они смогут считывать уведомления и копировать одноразовые коды для авторизации в мессенджерах и других приложениях.

Более того, получив доступ к уведомлениям, вредоносное приложение сможет отвечать на сообщения, высылая вредоносные файлы или ссылки на фишинговые сайты.

Чтобы увидеть перечень приложений, имеющих доступ к уведомлениям, следует выбрать в «Настойках» «Приложения и уведомления», откуда перейти в «Специальный доступ» и «Доступ к уведомлениям». Если читать уведомления могут неизвестные сообщения, их необходимо отключить.

Также Доффман призвал пользователей смартфонов оценивать потенциальную опасность присланных, в том числе о друзей, ссылок или вложений.