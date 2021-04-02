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Названы основные ошибки, дающие мошенникам контроль над смартфоном

Анна Берестовая
02:44 02.04.2021
Часто сами владельцы гаджетов ослабляют защиту своих систем.
Названы основные ошибки, дающие мошенникам контроль над смартфоном
© Фото: pixabay.com
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Чтобы защитить данные на своем смартфоне от попадания в руки мошенников следует придерживаться определенных правил безопасности. О том, какие это правила, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании Алексей Сизов.

По его словам, часто сами владельцы ослабляют защиту своих систем, устанавливая на Android неофициальные приложения со сторонних ресурсов. Риск от таких действий можно установить по тому, насколько широкий спектр возможностей доступа запрашивает программа при установке.

Кроме того, предоставляя подобным приложениям доступ к функциям устройства, можно случайно обеспечить вредоносному ПО путь для сокрытия от антивируса.

«Признаков заражения может и не быть, поскольку вы собственноручно согласовали установку», - цитирует Сизова радио Sputnik.

Для того, чтобы быть уверенными в безопасности своего смартфона, следует обдуманно принимать решения при установке программ. В первую очередь, искать их следует лишь в официальном магазине. Помимо этого, нельзя давать доступ программе, если она требует функции, которые ей не могут оказаться необходимы.

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