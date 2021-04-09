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ХК «Авангард» обратился в МВД после сообщений о наркотиках в крови Емелина

Роман Захаров
17:00 09.04.2021
В хоккейном клубе отметили, что информация о наркотиках в крови Алексея Емелина не соответствует действительности.
ХК «Авангард» обратился в МВД после сообщений о наркотиках в крови Емелина
© Фото: Daniel Felipe Kutepov, Global Look Press
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ХК «Авангард» направил официальные запросы руководителю МВД по Татарстану Артему Хохорину и главному врачу МСЧ «Казанского (Приволжского) федерального университета» Сергею Осипову с просьбой объяснить, на основании каких документов были распространены в средствах массовой информации данные об обнаружении в крови капитана «Авангарда» Алексея Емелина наркотических веществ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы хоккейного клуба.

«Хоккейный клуб "Авангард" направил официальные запросы Министру внутренних дел по Республике Татарстан А.В. Хохорину и главному врачу МСЧ "Казанского (Приволжского) федерального университета" С.А. Осипову с просьбой сообщить, на основании каких документов была распространена в СМИ информация об обнаружении в крови капитана ХК "Авангард" Алексея Емелина наркотических веществ, а также существуют ли какие-либо объективные данные, свидетельствующие о наличии таких веществ в крови хоккеиста», - информирует пресс-служба.

В клубе отметили, что распространенная информация является недостоверной и что она негативно влияет на деловую репутацию «Авангарда», честь и достоинство Алексея Емелина, а также «явно посягает на режим врачебной тайны». В этой связи руководство ХК считает, что данный инцидент требует проверки.

В понедельник стало известно, что Емелин был госпитализирован из-за травмы нижней части тела. Спортсмен пострадал во время игры против «Ак Барса» при столкновении с форвардом казанцев Артемом Лукояновым. На следующий день капитана транспортировали из Казани в Москву. В среду представитель МВД по Татарстану заявил, что медицинская экспертиза выявила следы наркотиков в анализах хоккеиста. В хоккейном клубе, однако, эту информацию тут же опровергли.

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