«Авангард» опроверг информацию о наличии наркотических веществ в организме Алексея Емелина

Омский «Авангард» опроверг информацию о наличии наркотических или каких-либо других запрещенных веществ в организме капитана клуба Алексея Емелина. Информация размещена на официальном сайте хоккейного клуба. В сообщении говорится, что хоккеиста успешно транспортировали из Казани в Москву в НИИ им. Склифосовского. На данный момент состояние хоккеиста остается стабильным - врачи продолжают все необходимые обследования и процедуры, уточнили в пресс-службе клуба.

«Алексей на связи с командой, уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Клуб ждет официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина», - говорится в официальном сообщении ХК «Авангард».

Ранее в СМИ появились сообщения о наличии наркотических веществ в организме хоккеиста.

Пресс-служба клуба также не подтвердила данные об операции по трансплантации печени Емелину.