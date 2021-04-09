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«Воюют с простыми гражданами»: в ДНР рассказали об истинных целях ВСУ на Донбассе

Ян Брацкий
16:37 09.04.2021
Военнослужащие ВСУ обстреляли поселок ДНР из минометов - оружия, которое запрещено Минскими соглашениями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Украинские военнослужащие отметили приезд президента Владимира Зеленского на передовую минометным обстрелом поселка Веселый на северной окраине Донецка. Об этом «Звезде» рассказал депутат народного совета ДНР Александр Куренков.

«Вчера в 07.43 поселок был обстрелян из минометов, что запрещено минскими соглашениями. Было выпущено порядка 10-12 мин. Стреляли по жилым домам и инфраструктуре», - заявил Куренков.

Обошлось без пострадавших. Большинство домов разрушены, многие стоят пустыми. Местные жители давно уехали от войны к своим родственникам или пережидают обстрелы в подвалах, добавил депутат.

«Ожесточенное перемирие, объявленное киевской стороной, продолжается. Это может быть связано с визитом Зеленского на Донбасс. Он приехал, привез подарки и медали для защитников Украины, только с кем они воюют, непонятно. Здесь нет военных, они воюют с простыми гражданами», - добавил парламентарий ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию соприкосновения в Донбассе накануне. Он пообщался с военнослужащими и расспросил о ситуации в регионе. Президент вручил военным награды и ценные подарки.

Ситуация на линии разграничения на юго-востоке Украины в последнее время сильно обострилась из-за возросшей активности ВСУ в регионе. Как ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сейчас Киев регулярно наращивает группировку сил на границах самопровозглашенных республик. В частности, по его словам, к линии разграничения стягиваются сотни единиц бронетехники, БПЛА и личного состава.

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