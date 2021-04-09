«Воюют с простыми гражданами»: в ДНР рассказали об истинных целях ВСУ на Донбассе
Украинские военнослужащие отметили приезд президента Владимира Зеленского на передовую минометным обстрелом поселка Веселый на северной окраине Донецка. Об этом «Звезде» рассказал депутат народного совета ДНР Александр Куренков.
«Вчера в 07.43 поселок был обстрелян из минометов, что запрещено минскими соглашениями. Было выпущено порядка 10-12 мин. Стреляли по жилым домам и инфраструктуре», - заявил Куренков.
Обошлось без пострадавших. Большинство домов разрушены, многие стоят пустыми. Местные жители давно уехали от войны к своим родственникам или пережидают обстрелы в подвалах, добавил депутат.
«Ожесточенное перемирие, объявленное киевской стороной, продолжается. Это может быть связано с визитом Зеленского на Донбасс. Он приехал, привез подарки и медали для защитников Украины, только с кем они воюют, непонятно. Здесь нет военных, они воюют с простыми гражданами», - добавил парламентарий ДНР.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию соприкосновения в Донбассе накануне. Он пообщался с военнослужащими и расспросил о ситуации в регионе. Президент вручил военным награды и ценные подарки.
Ситуация на линии разграничения на юго-востоке Украины в последнее время сильно обострилась из-за возросшей активности ВСУ в регионе. Как ранее сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сейчас Киев регулярно наращивает группировку сил на границах самопровозглашенных республик. В частности, по его словам, к линии разграничения стягиваются сотни единиц бронетехники, БПЛА и личного состава.