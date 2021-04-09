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Следственный комитет просит арестовать адвоката экс-полковника Захарченко

Роман Захаров
16:25 09.04.2021
По версии СК РФ, юрист может быть причастен к уголовному делу о взяточничестве.
Следственный комитет просит арестовать адвоката экс-полковника Захарченко
© Фото: Пресс-служба Пресненского суда, РИА Новости
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В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте адвоката Александра Горбатенко по делу о посредничестве в передаче взятки в полмиллиона рублей. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«В адрес суда поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горбатенко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, сроком до 7 июня», - приводят РИА Новости слова пресс-секретаря.

Горбатенко известен тем, что уже несколько лет защищает бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко. Следователи считают, что с июля по август 2018 года юрист выступал в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Адвокат, убеждены правоохранители, договорился с должностными лицами УМВД России по Химкам о том, что если его знакомый даст взятку, то полицейские отправят материалы проверки в следственный орган с целью возбуждения уголовного дела. По версии СКР, за эти услуги Горбатенко передал им оговоренную ранее сумму в размере 500 тысяч рублей.

Захарченко был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции. В квартире его сестры в ходе обысков сотрудники полиции обнаружили почти девять миллиардов рублей. Происхождение этих средств экс-полковник объяснить не смог. Деньги были изъяты в государственную казну. За совершенные преступления бывший правоохранитель был приговорен к 12,5 года колонии.

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