Тренировка летающих тяжеловесов: уникальные кадры репетиции воздушной части Парада Победы изнутри Ми-26

Зрелищная тренировка экипажей Ми-26 к Параду Победы в Москве прошла в небе Подмосковья.

Воздушную часть Парада Победы над Красной площадью впервые в этом году откроет тройка самых больших в мире серийных транспортных Ми-26. До этого строй возглавляла только одна такая машина. Вертолеты поднялись в небо с аэродрома в Клину и взяли курс на Алабино, где и проходят тренировки всех участников парада.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на военном параде в Москве 9 мая планируется задействовать более 12,5 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники и 76 летательных аппаратов. В состав механизированной колонны будут включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

Глава Минобороны отметил, что все участники Парада Победы привиты от COVID-19 и имеют иммунитет к инфекции. После чего потребовал от должностных лиц обеспечить строгое соблюдение мер безопасности в сфере недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Министр подчеркнул, что главное - сохранить здоровье как участников парада, так и гостей.

В прошлом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проводятся 9 Мая, были отменены. Состоялись только пролет авиации и салюты.