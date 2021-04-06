Шойгу потребовал не допустить распространения COVID-19 при организации и проведении Парада Победы

Сергей Шойгу рассказал о подготовке Парада Победы на Красной площади. Он сделал это сегодня на тематическом селекторном совещании в Министерстве обороны.

«Продолжаются тренировки личного состава и техники. Они проходят с соблюдением строгих мер безопасности. В местах размещения каждого парадного расчёта развёрнуты медицинские пункты. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию территории и техники», - отметил Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что все участники парада привиты от COVID-19 и имеют иммунитет к инфекции. После чего потребовал от должностных лиц обеспечить строгое соблюдение мер безопасности в сфере недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Министр подчеркнул, что главное - сохранить здоровье как участников парада, так и гостей.