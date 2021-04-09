СМИ: США предупредили Турцию о проходе двух военных кораблей через Босфор

США уведомили Турцию, что на следующей неделе два военных корабля пройдут через пролив Босфор в Черное море. Об этом в пятницу сообщил турецкий телеканал NTV.

Американские военные корабли будут находиться в Черном море до 4 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

Напомним, что, согласно положениям конвенции Монтре, США обязаны уведомлять турецкие власти за 14 дней о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

Ранее CNN опубликовали информацию, что США могут отправить свои военные корабли в Черное море в ближайшие недели, чтобы продемонстрировать Украине поддержку. Подобные действия со стороны Соединенных Штатов будут означать «особое послание» для России, которая якобы «наращивает силы» рядом с украинскими границами.