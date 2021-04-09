Мишустин призвал снизить риски ввоза в Россию новых штаммов COVID-19

Последнюю неделю в Европе нарастает волна заболевших коронавирусом. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив, что нужно принять дополнительные меры, что эта волна не затронула нашу страну.

По словам главы кабмина, необходимо снизить риски ввоза новых штаммов COVID-19 в Россию, в том числе с учетом приближающихся майских праздников.

«Мы в постоянном режиме мониторим динамику распространения инфекции. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, и конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж», - объяснил Мишустин во время совещания по вопросам производства и обращения вакцин от COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чаще всего мутировавшие штаммы коронавирусной инфекции попадают на территорию России из Турции. Говоря о предстоящем туристическом сезоне, она рекомендовала россиянам отдать предпочтение поездкам по своей стране, где эпидемиологическая обстановка намного спокойнее. В противном случае, заявила Попова, можно «зависнуть» на карантине вдали от родины.