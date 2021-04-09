Замглавы Минобороны Цаликов посетил технополис «ЭРА» в Краснодарском крае

Заместители министра обороны Руслан Цаликов и Павел Попов осмотрели военную выставку «День инноваций» в технополисе «ЭРА». На ней представлено свыше 120 новых проектов.

Также они приняли участие в приемке научно-производственного центра «Кулибин», созданного в рамках технополиса. Они осмотрели демонстрационный образец 80-миллиметровой РСЗО МС-522, разработанной в НПО «Сплав».

Затем им была представлена экспериментальная платформа «Маркер», предназначенная для отработки, изучения и внедрения передовых технологий технического зрения, высокоскоростных приводов, навигации и гибридных силовых установок. А также многое другое.

Цаликов поставил задачу максимально быстрого внедрения увиденной техники.

О готовности к запуску центра начальник технополиса, генерал-лейтенант Владимир Ивановский, доложил по видеосвязи Сергею Шойгу. Центр был торжественно запущен.