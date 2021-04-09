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Замглавы Минобороны Цаликов посетил технополис «ЭРА» в Краснодарском крае

Тимур Шерзад
12:30 09.04.2021
Цаликов поставил задачу максимально быстрого внедрения увиденной техники. 
Замглавы Минобороны Цаликов посетил технополис «ЭРА» в Краснодарском крае
© Фото: Минобороны России
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Заместители министра обороны Руслан Цаликов и Павел Попов осмотрели военную выставку «День инноваций» в технополисе «ЭРА». На ней представлено свыше 120 новых проектов. 

Также они приняли участие в приемке научно-производственного центра «Кулибин», созданного в рамках технополиса. Они осмотрели демонстрационный образец 80-миллиметровой РСЗО МС-522, разработанной в НПО «Сплав».

Затем им была представлена экспериментальная платформа «Маркер», предназначенная для отработки, изучения и внедрения передовых технологий технического зрения, высокоскоростных приводов, навигации и гибридных силовых установок. А также многое другое. 

Цаликов поставил задачу максимально быстрого внедрения увиденной техники. 

О готовности к запуску центра начальник технополиса, генерал-лейтенант Владимир Ивановский, доложил по видеосвязи Сергею Шойгу. Центр был торжественно запущен. 

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