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Песков: Путин заявил Меркель, что РФ вольна передвигать войска по стране на свое усмотрение

Виктория Ивашечкина
13:19 09.04.2021
Накануне президент России и канцлер Германии обсудили ситуацию в Донбассе по телефону.
Песков: Путин заявил Меркель, что РФ вольна передвигать войска по стране на свое усмотрение
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ответ на ее призывы отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной заявил, что Россия вольна передвигать ВС по стране на свое усмотрение.

Ранее сообщалось, что канцлер в разговоре с президентом РФ призвала отказаться от наращивания присутствия российских военных у границ с Украиной.

«Но первое - мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы, и любые подразделения по территории России на наше усмотрение», - сказал представитель Кремля.

Накануне Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе по телефону. Российский лидер подчеркнул необходимость выполнения Киевом ранее достигнутых договоренностей. Путин обратил внимание Меркель на провокационные действия киевских властей, которые целенаправленно обостряют обстановку.

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