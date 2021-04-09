Песков: Путин заявил Меркель, что РФ вольна передвигать войска по стране на свое усмотрение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ответ на ее призывы отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной заявил, что Россия вольна передвигать ВС по стране на свое усмотрение.



Ранее сообщалось, что канцлер в разговоре с президентом РФ призвала отказаться от наращивания присутствия российских военных у границ с Украиной.

«Но первое - мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы, и любые подразделения по территории России на наше усмотрение», - сказал представитель Кремля.

Накануне Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе по телефону. Российский лидер подчеркнул необходимость выполнения Киевом ранее достигнутых договоренностей. Путин обратил внимание Меркель на провокационные действия киевских властей, которые целенаправленно обостряют обстановку.