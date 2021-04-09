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Интернет-эксперт назвал ответственных за хакерские атаки на счета россиян

Светлана Иванова
12:33 09.04.2021
Забота о нашей безопасности лежит на плечах тех, кто нам оказывает услуги, указал специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Markus Spiske, Unsplash
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Обычные россияне со своей стороны могут мало что сделать, чтобы обезопасить себя от возможных хакерских атак на банковские счета через мобильные приложения. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал интернет-эксперт Антон Меркуров.

Таким образом специалист прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в мае ожидаются попытки похитить деньги с банковских счетов россиян с подключенным онлайн-банкингом.

 Как указал Меркуров, основная ответственность лежит на компаниях, которые оказывают свои услуги россиянам.

«Забота о нас и нашей безопасности лежит на плечах тех, кто предоставляет нам услуги, они идут на всяческие ухищрения, запрещают некоторые вещи, делают сложную авторизацию. Но надо понимать, что любые запреты ведут к тому, что это становится неудобно, и всегда надо сохранять баланс между опытом и безопасностью», - пояснил эксперт.

Он добавил, что со своей стороны пользователи следует завести за правило чаще менять пароли ко всем сервисам и избегать посещения подозрительных сайтов.

Меркуров призвал людей смириться с тем, что в сегодняшнем мире утечки данных происходят регулярно.

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