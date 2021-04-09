Интернет-эксперт назвал ответственных за хакерские атаки на счета россиян
Обычные россияне со своей стороны могут мало что сделать, чтобы обезопасить себя от возможных хакерских атак на банковские счета через мобильные приложения. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал интернет-эксперт Антон Меркуров.
Таким образом специалист прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в мае ожидаются попытки похитить деньги с банковских счетов россиян с подключенным онлайн-банкингом.
Как указал Меркуров, основная ответственность лежит на компаниях, которые оказывают свои услуги россиянам.
«Забота о нас и нашей безопасности лежит на плечах тех, кто предоставляет нам услуги, они идут на всяческие ухищрения, запрещают некоторые вещи, делают сложную авторизацию. Но надо понимать, что любые запреты ведут к тому, что это становится неудобно, и всегда надо сохранять баланс между опытом и безопасностью», - пояснил эксперт.
Он добавил, что со своей стороны пользователи следует завести за правило чаще менять пароли ко всем сервисам и избегать посещения подозрительных сайтов.
Меркуров призвал людей смириться с тем, что в сегодняшнем мире утечки данных происходят регулярно.